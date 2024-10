Virginia passa 16 horas em salão de beleza e revela novo visual: 'Uma gata'

Virginia Fonseca, 25, mostrou o resultado de uma mudança no visual nesta terça-feira (29).

O que aconteceu

A influenciadora passou 16 horas no salão de beleza. Ela chegou no início da tarde de segunda-feira (28) e foi embora só por volta das 4h da manhã. "Saindo agora do salão, gente, 16 horas no salão", disse ela durante a madrugada.

Virginia decidiu escurecer os tons do cabelo e comemorou o resultado. "Loira não, blond... Estou me sentindo uma gata", disse ela ao compartilhar o novo visual.