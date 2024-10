Preso, Rogério de Andrade 'protagoniza' série que estreia hoje na Globo

A série documental mostra as brigas internas entre os patronos do jogo, que motivaram assassinatos e desavenças familiares.

Prisão

Denúncia do Ministério Público afirma que Andrade é mandante do assassinato de Fernando de Miranda Iggnacio. Iggnacio foi morto em 2020 em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes.

Bicheiro foi preso em casa, em um condomínio na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro. Ele foi levado à Cidade da Polícia, no bairro do Jacarezinho.

A operação também prendeu Gilmar Eneas Lisboa. Segundo o MP, Lisboa foi o responsável pelo monitoramento da vítima, auxiliando Andrade no crime.

Os dois foram denunciados pelo homicídio qualificado de Iggnácio. Esta não é a primeira denúncia feita pelo MP contra o bicheiro, que teve ação penal trancada pelo Supremo Tribunal Federal em 2022 por "falta de provas que demonstrem seu envolvimento com o crime".