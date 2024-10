Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 30/10 a 9/11

Doralice se emociona ao ver o vídeo de Lindomar. Jão e Madalena tentam descobrir com Tereza qual bilhete Lindomar e Jayme compraram. Osmar compra todas as roupas de ginástica que Tati levou para vender na academia. Doralice e Madalena procuram o bilhete nos pertences de Lindomar. Jayme mente para Jão sobre o bilhete. Rosana tenta fazer as pazes com Edson. Tati procura Jão. Roxelle briga com Chico. Jayme recebe dinheiro de Osmar por mentir para Jão. Madalena vai à casa de Violeta, e Jayme teme encontrar com ela.

Quinta-feira, 31 de outubro

Violeta não gosta dos comentários de Madalena. Osmar orienta Jayme a agir com naturalidade diante de sua sobrinha. Tati pede para Jão conversar com a irmã. Nando tenta convencer Edson a perdoar Rosana. Tati desmaia ao ver Jin na lanchonete de Neuza. Joyce vê Roxelle com Sebastian. Silvia convida Gigi para viajar com ela. Cida pede que Cacá não se aproxime mais de Jão. Roxelle chantageia Chico e procura Madalena. Cacá chega à casa de Jão e encontra sua rival.

Sexta-feira, 1 de novembro

Cacá deixa a casa de Jão, arrasada. Chico fica aliviado ao saber que Roxelle não conseguiu falar com Madalena. Tati conta para Lucas que viu Jin. Violeta se preocupa com os negócios. Jô estranha o estado de Cacá. Neuza comenta com Cleide sobre o pai de Jão. Chico cede à chantagem de Roxelle. Tati fala com Jin, que não entende o comportamento da moça. Cacá decide contar para Jô sobre Jão. Chico confirma para o pai seu namoro com Roxelle. Jão é atacado na rua.

Sábado, 2 de novembro