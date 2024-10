Peoas dizem que Vanessa é 'capaz de vender a mãe' para não ir para roça

Reunidas na academia de A Fazenda (Record), Babi, Flor, Flora, Gizelly e Camila conversaram sobre Vanessa.

O que aconteceu

As pessoas do grupinho criticaram as estratégias de Vanessa para não ir para a berlinda: "Todo mundo sabe que ela vende a alma dela para não ir pra roça", dispara Flor.

"Ela vende a mãe dela na feira", acrescenta Flora.