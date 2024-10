No Rancho Fundo hoje (29): veja resumo do capítulo desta terça-feira

'No Rancho Fundo' (Globo) está em sua última semana de exibição e vai mostrar os desfechos emocionantes dos personagens. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (29) na novela das 18h.

O que vai acontecer

Artur e Quinota deduzem que Elias esteve na Gruta Azul. Corina Castelo e Rafaela invadem a loja de Tia Salete, e sabotam o material da costureira. Todos vão ao suposto velório de Primo Cícero. Esperança termina o relacionamento com Jordão Nicácio. Timbó e Seu Tico Leonel seguem Jordão Nicácio. Elias surpreende Benvinda com sua escola pronta. Nivalda e Sabá Bodó pensam em lucrar com a morte de Primo Cícero. Aldenor conhece Xaviera. Xaviera furta Romera, a assistente virtual de Sabá Bodó. Seu Tico Leonel e Timbó descobrem que foi Jordão Nicácio quem atirou contra Primo Cícero, e Zefa Leonel questiona sobre o mandante do atentado. Artur confronta Elias.