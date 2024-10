Mavi se passa por jornalista e bombeiro para descobrir segredo

No capítulo de quarta-feira (30), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi se passa por jornalista para obter informações sobre o passado de Molina e Mércia. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma.

Mavi comenta com Iberê que tem certeza de que a cópia do vídeo está com uma das freiras. Moema pede informações a Nahum sobre o passado de Mércia, com a intenção de conseguir o vídeo que comprova a inocência de Rudá.

berê conta a Mércia que viu Moema na casa de Nahum. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois.