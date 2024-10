Marrone, dupla com Bruno, desabafa sobre plásticas no rosto: 'Nunca mais'

Marrone mostra resultado da cirugia facial Imagem: Instagram

Depois das plásticas, Marrone descobriu que estava com um glaucoma e precisou passar por uma cirurgia de emergência. "Meus olhos começaram a lacrimejar muito. Procurei um médico e eu estava com glaucoma, precisando fazer a cirurgia para ontem. Ainda estou me recuperando, pingando colírio"

O cantor explicou o uso dos óculos escuros, dentro e fora do palco, devido à cirurgia nos olhos: "Recomendação médica".