Mãe de Prattes sobre gravidez de Sabrina Sato: 'Quebrando preconceitos'

Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, opinou sobre a gravidez de Sabrina Sato aos 43 anos.

O que aconteceu

A mãe do artista e sogra da ex-BBB diz que ela quebra preconceitos por engravidar depois dos 40 anos. A atriz postou a reflexão em seu story do Instagram nesta segunda-feira (28).

No post, Sabrina Sato e Gisele Bündchen são enaltecidas pela maternidade. "Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida", destaca a postagem.