Leão Lobo lembra dia que fez judô para 'virar bofe': 'Ficava excitadíssimo'

"Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal", recordou ele.

Gisele confirma gravidez com instrutor

A modelo brasileira confirmou oficialmente o namoro com o instrutor em março deste ano, em uma entrevista ao jornal New York Times, em março. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É algo muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse ela, na ocasião.

Agora, Gisele anunciou que está grávida de seu terceiro filho, o primeiro fruto do relacionamento com o novo namorado. Fontes relataram ao site britânico Daily Mail que ela contou aos filhos e, depois, ao ex-marido, Tom Brady, em uma conversa particular.