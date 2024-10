Gui Santana se retrata após expor alunos de colégio em SP: 'Brincadeira'

O humorista disse que era uma brincadeira e reforçou seu arrependimento. "Um brincadeira essa que saiu errado. As pessoas não gostaram muito dessa minha atitude de mostrar os trabalhos. Mostrei e condenei os desenhos. Quero gravar esse vídeo, mostrar meu arrependimento. Estou muito arrependido do que eu fiz".

O artista explicou que não esperava que o vídeo iria repercutir tanto e que não queria desestimular crianças. "Não era pra tomar essa proporção, não era pra ridicularizar nada e simplesmente fazer uma brincadeira. Teve gente que não gostou, claro, respeito, tem gente que gostou, respeito. Se você não gostou, ótimo, ponto, acabou. Quem é que nunca cometeu erros aqui? Está aqui esse vídeo mostrando meu arrependimento e mostrando também que eu sou um ser humano. Não condenei ninguém, não discuti com ninguém, assim como a agressividade e as ofensas que recebi nos meus comentários. Não quero desestimular as crianças, eu também sou artista".