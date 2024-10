Gizelly revela segredo de Luana e Larissa para adversários

Peões pressionaram Gizelly para contar qual era o segredo que ela tinha sobre Luana em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Na área Betano, Gilsão, Love e Babi pedem para Gizelly contar o que ela sabia sobre Luana. Semanas atrás, em um desentendimento entre as peoas, a ex-BBB ameaçou a empresária de contar um segredo que a "destruiria na casa".

Gizelly narra que Larissa Tomásia, 2ª eliminada do programa, foi traída por namorado e ficou sabendo o nome da mulher com quem ele a traiu. "A Larissa nunca quis ser amiga de fulana porque tinha isso. Quando ela entrou aqui, pensou: 'nem namoro mais esse cara, tem nada a ver, vou falar com a garota'."