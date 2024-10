Ex-affair de Fiuk vai gravar conteúdo adulto com sósia do cantor

Maia Lozano, 27, vai produzir um novo conteúdo adulto em plataformas para assinantes.

O que aconteceu

A modelo, que ficou conhecida por ter um affair com Fiuk, 34, por dois anos, disse que vai gravar um 'conteúdo especial' com um sósia do cantor. "As pessoas são curiosas, querem saber como o Fiuk é na cama, então decidi realizar o pedido delas com o sósia. Comigo ele era insaciável no sexo, então já aviso que não vai faltar tesão e sacanagem. Vamos deixar a imaginação fluir".

Maia diz que passou dois anos frequentando a casa de Fiuk. Ela ainda chegou a conhecer o pai dele, Fábio Jr., 70. "Tinha dias que ficava cansada. O Fiuk é pegador, não dá sossego. E é esse clima que vou mostrar no vídeo. Faremos tudo para ficar o mais real possível. Vai ser só pegação, sem sentimento. Só posso prometer que vou tentar bem gostoso".