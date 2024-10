Convidadas de festas de Diddy não podiam ter mais de 63 kg, revela jornal

Uma antiga organizadora das famosas festas 'freak offs' de Sean 'Diddy' Combs, 54, revelou as exigências absurdas do rapper para as mulheres que quisessem participar dos eventos.

O que aconteceu

A moça mantinha uma balança em seu carro para garantir que nenhuma convidada pesasse mais de 63 kg. "Faríamos uma pesagem, se necessário. As meninas tinham que ser jovens e gostosas, então eu sempre tinha uma balança por perto, caso precisasse ter certeza", revelou ela ao jornal New York Post. O limite de peso poderia ser levemente ultrapassado se as mulheres em questão fossem altas.

Outra exigência era que as candidatas não tivessem celulite. "Sem flacidez, sem celulite. Sem piercings ou tatuagens excessivas. Sem cabelo curto. E as meninas tinham que ser jovens e 'gostosas'", acrescentou a organizadora, que trabalhou com Diddy entre 2004 e 2005 e pediu para não ser identificada.