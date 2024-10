Chico Barney 'profetiza' expulsão em 'A Fazenda': 'E será em novembro'

Bárbara Saryne concordou com a afirmação do colunista. "No ritmo que está, tá impossível, né? Porque toda treta é no limite. Basta um deixar de segurar alguém ali que vai ter a expulsão. Isso é certo. O clima está pesado na casa", acrescentou.

Fernanda e Zaac desistiram após briga

A confusão começou no último sábado (26), com uma discussão entre Zé Love e Luana Targino. A briga começou porque o jogador de futebol demorou para sair do banheiro, o que irritou a modelo. Ao deixar o banheiro, Zé ironizou Targino. Houve bate-boca, com a troca de xingamentos.

Após o desentendimento, uma gritaria e a confusão passou a envolver outros peões. Love, aos gritos, acusou os colegas de usarem o nome de seu filho para atacá-lo. Yuri Bonotto acusou o futebolista de ser "machista" por gritar com Targino.

"Quem está falando do seu filho? Vai ficar gritando com ela? Machista do c*ralho", berrou Yuri. Zé retrucou: "Machista é você, não gritei com ela, você estava lá?" e partiu para cima.

Peões correram até a dupla para apartar a briga. No meio da confusão, Yuri afirmou que foi empurrado por Love. Também em meio a toda essa treta, Fernanda Campos acusou Sacha Bali de agressão. A influenciadora afirma que foi empurrada pelo ator, enquanto tentava separar a briga de Zé e Yuri.