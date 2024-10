Ao vivo: Galisteu fala de suposta agressão de Sacha: 'A regra é nossa'

Durante a formação da sexta roça de A Fazenda 16 na noite desta terça-feira (29), a apresentadora Adriane Galisteu interrompeu as falas de Vanessa sobre Sacha para reforçar um aviso para todos.

O que aconteceu

Galisteu disse que a Record revisou as imagens de uma suposta agressão de Sacha em Fernanda no último domingo (27) e que já havia conversado com os peões sobre o tema.

Ela pediu para que os microfones dos peões estivessem no mudo.