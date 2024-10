Yuri avalia futuro de Zé Love no jogo: 'Vai ser expulso ou pedir pra sair'

Mais cedo, Luana afirmou que a Zé Love falou "as piores coisas" para Yuri na briga de domingo (27). "Ele falou da tua esposa, da tua profissão. Ele te humilhou de diversas formas."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa Reprodução/Playplus Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality Reprodução/Playplus Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Reprodução/Playplus

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso