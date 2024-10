'Volta Por Cima': Osmar trai Violeta após ser colocado na parede por ex

Ao perceber que o trambiqueiro não tem convicção no que está falando, Joyce o levará até a praia, onde viveram grandes momentos na juventude. No local, eles discutirão o motivo da relação ter chego ao fim.

Osmar se recordará das ameaças e humilhações que sofreu dos Gois de Macedo. Mais do que isso, ele ainda apontará que a ex-namorada se recusou a morar com ele no subúrbio.

Joyce admitirá que teve medo da vida que poderia ter levado com ele, e os dois discutirão sobre as diferenças de classe social. Será nesse momento que a personagem confessará que perdeu toda a fortuna. "Minha família tá falida. Essa vida capota, né? Agora é você que tá bem".

O irmão de Doralice (Tereza Seiblitz) acusará Joyce de procurá-lo apenas por conta de seu dinheiro. "Nunca foi atrás de mim! Veio agora porque viu que eu tô montado no dinheiro. Você não presta", acusará, enquanto a personagem afirmará que era apenas uma menina.

No calor da emoção, Joyce beijará Osmar com paixão, que retribuirá. Porém, de forma repentina, ele se recordará de Violeta e se afastará da ex-namorada. "Eu encontrei uma mulher maravilhosa. Que foi capaz de sacrifícios que nenhuma outra fez por mim. Não me procura mais", dirá o personagem, que ficará triste ao ver Joyce se afastando.