Vidente Val Couto prevê morte trágica de famosa sensitiva

Val Couto, conhecido por fazer previsões sobre celebridades, previu a morte de uma famosa sensitiva.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (28), o vidente usou suas redes sociais para contar sobre a previsão. "Forma muito trágica", disse Val.

O espiritualista previu a expulsão de Wanessa Camargo, 41, do BBB 24 e a queda do avião bimotor da Voepass, que matou 62 pessoas ao cair em Vinhedo, no interior de São Paulo. "Da mesma forma que eu disse que a Marília Mendonça ia perder a vida em um acidente de avião, essa pessoa vai perder a vida de uma forma muito trágica".