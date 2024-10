Sacha e Fernanda se agrediram? Chico e Bárbara opinam sobre VAR

Bárbara concorda com a opinião do colunista e dá sua reflexão: "Tem o contato dos dois lados, se a gente for pensar assim, fica empatado. E não vejo maldade de nenhum dos dois ali nesse contato. Acho que é uma questão de ter tanta gente no meio, 'vamos separar', dar espaço, vejo nesse sentido".

Ela lembra que a forma como esse contato é feito é muito pesado dentro e fora da casa, com o público exigindo expulsão da ex-affair de Neymar e quanto na casa com os peões chamando Sacha de "agressor". "Tem que olhar de maneira imparcial as imagens e chegar nessa conclusão com o que foi mostrado."

Porém, a apresentadora completa que achou que a emissora mostrar o ângulo de uma única câmera não é suficiente, principalmente pela repercussão do momento. "O que foi mostrado achei pouco, ai tenho que opinar com o que a gente viu".

Chico argumenta que a produção tem muito mais câmeras e pessoas com experiência para lidar com a situação e que foi avaliado que não era agressão. Mesmo a produção não vendo como motivo de expulsão, a situação trouxe mais ataques à Sacha de seus adversários no jogo. "Eu não via Sacha muito forte, só que a turma do Zé Love tem feito um trabalho esmerado para fazer esse cara virar ouro."

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram @floracruzoficial Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Eduardo Martins / AgNews Juninho Bill Reprodução/Instagram Luana Tárgino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Reprodução/Record Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

