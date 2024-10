MC Daniel toma anestesia geral para tatuagem de 7 horas: 'Vou dormir'

MC Daniel, 26, mostrou os bastidores do processo para "fechar as costas" com uma tatuagem nesta segunda-feira (28).

O que aconteceu

O MC postou fotos em uma clínica e deu a entender que tomaria uma anestesia geral para encarar o processo. "Beijo, família, vou dormir e acordar com as costas fechadas", escreveu ele no Instagram.

O funkeiro contou que o procedimento para a tattoo levaria por volta de 7 horas. "Até daqui 7 horas, família", comentou ele.