'Mania de Você': Mavi acaba em emboscada após instalar câmeras em convento

Em outro momento, o vilão retornará ao local dizendo ser do Corpo de Bombeiros. Com a mentira na ponta da língua, o rapaz dirá que precisa inspecionar o convento após receber uma denúncia. "Um vizinho acionou a gente por causa de um possível escapamento de gás e eu preciso verificar se o vazamento tá vindo daqui", explicará.

Já na parte de dentro, ele seguirá para o quarto da Irmã Mércia (Jussara Freire), onde instalará uma câmera-espiã. Em busca de confirmar a identidade do comparsa de sua mãe, ele torcerá para que a escuta lhe entregue grandes segredos.

Porém, Mavi será flagrado pela religiosa, que o trancará no local. Sem saber quais são as intenções do vilão, Irmã Mércia ligará para Mércia, que fará questão de ir até o convento de forma imediata.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.