Luciana Gimenez mostra perna com hematomas, um ano após acidente de ski

Após mais de um ano de acidente de ski, Luciana Gimenez mostrou que ainda tem algumas lesões deixadas pela queda em uma das pernas.

O que aconteceu

Em janeiro do ano passado, a apresentadora sofreu um acidente de ski em Aspen, nos Estados Unidos. Ela teve quatro fraturas na perna e precisou colocar pinos na região.

Uma seguidora questionou a artista sobre as fraturas. "Tive uma fratura parecida com a sua: "Tive uma fratura parecida com a sua já tem quase dois anos e não estou 100%. Como está a sua?".