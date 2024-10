João Rebello: Polícia avança nas investigações e tem pistas de suspeitos

A 3ª Delegacia Territorial de Trancoso segue com a apuração da morte de João Rebello Fernandes, ocorrida na última quinta-feira (24), naquele distrito de Porto Seguro. Já há indicativo de autoria e as investigações apontam que ele teria sido morto por engano, levando também à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividades criminosas. Todas as medidas legais estão sendo adotadas. Oitivas e diligências estão em andamento e há equipes em campo buscando imagens que possam auxiliar na elucidação do caso.

Como foi a morte do ex-ator mirim?

João Rebello foi morto a tiros na quinta-feira (24), em Trancoso (BA), onde trabalhava como DJ.

Investigação enfraqueceu teoria de "acerto de contas". Uma das primeiras teorias era de que João poderia ter sido assassinado em "um acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas, mas nota de delegado diz que teoria foi enfraquecida com investigação.

Logo depois do crime, a mãe do ator, Maria Rebello, já afirmava que o filho tinha sido confundido com outra pessoa.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada para Splash pela Polícia Civil do estado. A autoria do crime ainda é investigada.