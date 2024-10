Irmã de João Rebello diz ter 'certeza' que DJ foi assassinado por engano

Logo depois do crime, a mãe do ator, Maria Rebello, já afirmava que o filho tinha sido confundido com outra pessoa.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada para Splash pela Polícia Civil do estado. A autoria do crime ainda é investigada.

A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações

Trecho de nota do delegado, divulgada no Instagram por Maria Rebello

Quem era João Rebello

Ator era um dos sobrinhos de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como "Guerra dos Sexos" (1983), "A Próxima Vítima" (1995) e "Chocolate com Pimenta" (2003).

Ex-astro mirim era filho da atriz e diretora Maria Rebello. Em setembro, por meio das redes sociais, ela contou que os filhos, João e Maria Carol, estavam morando na Bahia. "Meus amores, meus filhotes foram morar na Baêa. Eu aqui morrendo de saudades", escreveu.