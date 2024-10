Irmã de Gisele Bündchen confirma gravidez; saiba de quantos meses

Em nota enviada à imprensa, a assessoria disse que a artista não dará nenhuma declaração. "Gisele não vai dar nenhuma declaração, mas a gravidez está confirmada".

Bündchen já é mãe de Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11, do antigo casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 47. Nas duas primeiras gestações, Gisele também optou por descobrir o sexo na hora do parto.