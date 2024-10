Angélica estreia novo programa de entrevistas na Globo; saiba detalhes

Angélica, 50, retornará às telas da Globo com o programa de entrevistas 50 & Uns, em que a apresentadora conversa com personalidades masculinas.

Veja detalhes do programa

50 & Uns vai estrear primeiro na plataforma Globoplay em 10 de novembro. Na TV aberta, o programa irá ao ar dentro do Fantástico, aos domingos, e também será exibido no GNT, semanalmente, a partir do dia 12 de novembro, às terças-feiras, às 22h45.

Angélica vai receber os convidados em sua casa. No programa, a apresentadora vai abordar "conversas sinceras e sem tabus" com famosos como Antonio Fagundes, Lázaro Ramos e Gil do Vigor.