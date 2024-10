Halter de 110 kg, mensalidade de R$ 700: como é a academia de Juju Salimeni

Juju Salimeni, 38, inaugura nesta quarta-feira (30) a academia Ironberg Alphaville. Ela e o noivo, Diogo Basaglia, 27, são sócio-investidores do negócio.

Como é a academia?

Segundo Juju, a unidade é a maior academia do planeta. Com 32 mil m², supera em muito o Greenwood Athletic and Tennis Club, em Colorado (EUA), com 13.200 m², apontado como maior academia até então.

A unidade tem aparelhos "diferentões". Entre eles, há halteres de 110 kg e um simulador de subida em montanha.