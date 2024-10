A Fazenda: Grupão combina de todas as mulheres votarem em Sacha

Durante conversa após uma dinâminca, os peões do Grupão planejaram que as mulheres vão votar em Sacha na sexta roça com a justificativa de uma suposta agressão em Fernanda. A influencer desistiu do jogo no último domingo (27).

O que aconteceu

O Grupão estava contando os votos para a formação da próxima roça.

Sidney e Gizelly disseram que seria 'mais bonito as mulheres votarem em Sacha justificando seu comportamento'.