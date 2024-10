A Fazenda 16: Fernando ataca Sacha por 'imitação': 'Otário, lixo'

Em meio à treta deste domingo (27) na Fazenda 16 (Record), Fernando também criticou Sacha e proclamou uma série de xingamentos.

O que aconteceu

Na sede, Gui perdeu a paciência com Fernando e o chamou de "hipócrita" por não ter repreendido outras ameaças de seus aliados. "Daqui a pouco a comida tá pronta pra você comer, abutre", rebateu Fernando, abandonando a conversa.

Já na área externa, minutos depois, Fernando disse que Sacha estava imitando seu jeito de falar — e o ator seguiu com as imitações. "Você é um otário, um folgado, um bost*", disse Fernando. "A partir do momento que você me imita, posso te xingar do que eu quiser. Otário, seu bost*, lixo, escroto. E me imita pra você ver o que vai acontecer"