Virginia Fonseca desabafa sobre comparações com Eliana: 'Nada a ver'

Virginia Fonseca comentou sobre comparações entre ela e a apresentadora Eliana.

O que aconteceu

A influenciadora estreou como apresentadora no SBT, no programa "Sabadou com Virginia". Ela falou, no programa deste sábado (27), que não quer ser descrita como a "nova Eliana" na emissora.

Virginia disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra. "A Eliana tem a história dela. Dessa comparação eu não gosto, porque acho que não tem nada a ver."