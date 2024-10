Em tratamento contra câncer, Preta Gil vai ao Domingão: 'Estou lutando'

Preta Gil apareceu no Domingão com Huck neste domingo (27) no quadro Batalha de Lipsync, ao lado de Fabiana Karla. A cantora e apresentadora foi ovacionada e falou rapidamente sobre o seu tratamento oncológico.

"Estou aqui para receber esse amor e essa energia, e quero dizer que, sim, estou lutando, e, sim, vou vencer mais essa", disse.

O que aconteceu

Preta Gil apareceu ao lado de Fabiana Karla no quadro em que as duas dublaram "Sinais de Fogo", um de seus maiores sucessos. Ao final, Preta ficou emocionada e falou: "Só vocês para me tirarem de casa".