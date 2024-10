Angélica conta que foi desafiador entrevistar Huck: 'Ele se surpreendeu'

Eu perguntei sobre aquele momento em que ele foi cogitado como candidato a presidente. Ele se surpreendeu, não esperava. Fiz isso já sabendo bastante a resposta, mas para esclarecer para quem nunca viu o Luciano falar a respeito disso de forma mais aberta, como lá em casa.

Angélica à coluna Play, do Globo

Segundo a apresentadora, entrevistar o marido foi "bem desafiador". "É difícil, já que converso com o Luciano, sei muita coisa. Mas não havia como ele não participar. O tema tinha tudo a ver. Falamos de assuntos que as pessoas sempre quiseram ouvir. Coisas que a gente trata na intimidade, mas que, de maneira séria, olhando no olho, nunca tínhamos abordado. Foi uma experiência boa, mas já está bom, não preciso de mais (risos). Não temos mais nada para falar um para o outro neste sentido."

Nessa temporada, a atração terá cinco episódios e também irá ao ar no GNT. Ela surgiu de uma ideia do filho mais velho do casal, Joaquim, de 19 anos. Angélica lamentava o fim do primeiro programa quando o rapaz sugeriu um novo formato. "Ele falou: 'Agora pode fazer quando tiver 51. Só com homens, 50 e uns'. Pensei na hora: 'Já temos a segunda temporada'."