Zé, Albert, Zaac e Gilson criticam Vanessa em A Fazenda: 'Só pensa nela'

Zé: "Ela teima em falar que não era sobre a Suelen. Como não, gente? Eu gosto dela e tudo, mas ela não jogou, cara".

Albert: "Ela tenta se iludir".

Gilson: "Eu não sinto a menor confiança nela".

Zé: "De verdade: se ela for, ela desce. Eu gosto dela, mas se ela for com o Sacha, o Sacha fica e ela sai".

Albert: "Ela já teve a chance dela e não fez o que falou que ia fazer".

Zé: "(...) Vou te falar: A Vanessa caindo [na Roça], ele [Sacha] escorrega. Mesmo com tudo isso".