Poze do Rodo e Vivi Noronha se casam no Rio

Após pedido de casamento no palco Espaço Favela, do Rock in Rio, o rapper Poze do Rodo e sua namorada Vivi Noronha se casaram neste sábado (26), com uma grande festa no Rio de Janeiro.

PRA SEMPRE NÓS pic.twitter.com/LbuFGUMXgL -- MC POZE DO RODO (@mcpozesdorodo_) October 26, 2024

O que aconteceu

Vivi usou um longo véu, em cima de um vestido branco de renda. Para o casamento, a noiva de Poze do Rodo usou um grande vestido branco, com um longo véu, que se reuniu aos pés dos noivos no momento dos votos.