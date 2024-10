Neymar usa traje árabe para assistir a jogo acompanhado de Bruna e Mavie

Na foto, Bruna aparece com um macacão bege e um blazer branco. A pequena Mavie está usando uma roupa preta, branca e cinza, com um laço no cabelo.

Neymar não estava na partida. O atleta brasileiro está em processo de recuperação após sofrer com lesões, além de não estar inscrito na temporada atual da Saudi Pro League. A equipe venceu o Al Taawon por 2x0.