Jamie Foxx desconversa após boatos de que foi envenenado por Diddy

Jamie Foxx desconversou após ser questionado por paparazzi sobre boatos de que teria sido envenenado por Diddy.

O que aconteceu

O ator mudou de assunto ao ser perguntado sobre os rumores de que teria sido envenenado por Diddy. "Deus te abençoe", respondeu Foxx ao fotógrafo. A informação é do DailyMail.

Ele falou ainda da recuperação após uma internação no ano passado. A condição médica que levou Foxx ao hospital ainda não foi revelada. "Estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor".