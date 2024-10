Demi Lovato lamenta morte de sobrinha após parto: 'Serei sua tia sempre'

Demi Lovato, 32, lamentou a morte da sobrinha, Xiomara — filha de sua irmã mais nova, a ex-atriz mirim Madison De La Garza, 22.

O que aconteceu

Madison estava grávida de sua primeira filha, Xiomara, fruto do relacionamento com o namorado Ryan Mitchell. Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou que a bebê não sobreviveu após o parto, no final de setembro.