Daniel Castro: Enfraquecida, Globo deixa de ser centro das atenções

Mais à vontade e popular, presidente da Globo muda postura do grupo

A presença do presidente da Globo, Paulo Marinho, no evento também surpreendeu. "A família Marinho sempre foi reservada", explica Leão Lobo. "Não só ele apareceu, como se colocou de um jeito muito popular e à vontade com os artistas. É uma mudança de postura do grupo Globo."

Daniel Castro diz que Paulo Marinho "dá a cara a bater" —uma postura que marca essa nova geração da emissora.

Assista à íntegra do Splash Show:

