Baterista do Van Halen quer criar com IA solos de guitarra do irmão morto

Alex ainda revelou que sonha em trazer Robert Plant, do Led Zeppelin, para assumir o vocal da banda. Ele não tem contato com o músico há mais de três décadas. "Você vai pensar que eu estou louco. Mas quando as condições estiverem corretas, as coisas se manifwstarão".

O baterista contou que existem diversas gravações inéditas do Van Halen. No entanto, boa parte continua incompleta. "São todas pequenas peças. Um monte de frases de guitarra não fazem uma música".