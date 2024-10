'Vou quebrar tua cara': entenda treta entre Urach, Pugliesi e Shantal

Andressa Urach, Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho se envolveram em uma discussão nas redes sociais.

O que aconteceu

Pugliesi rebateu uma fala de Urach, que provocou "as 'irmãzinhas' que precisam acordar cedo". Andressa disse que estava indo dormir as 8 da manhã e provocou as "irmãzinhas que trabalham como CLT e precisam acordar cedo". "É porque as irmãzinhas têm dignidade", escreveu a influenciadora fitness.

Urach chamou Pugliesi de "bostinha", "piranha" e ameaçou agredir a influenciadora. "Essa bostinha querendo se aparecer dizendo que eu não tenho caráter. [...] Eu quebro sua cara. Nem sei qual é o Instagram dessa piranha. Te enxerga, tá?", disse a criadora de conteúdo adulto.