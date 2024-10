'Assustador': Silvero Pereira fazia 'detox' após gravar 'Maníaco do Parque'

Silvero Pereira, protagonista de "Maníaco do Parque", diz que seu papel no novo filme da Amazon Prime é um dos mais assustadores de sua carreira, e que fazia "detox diários" quando saia do set de filmagens.

Foi um trabalho bem técnico. Eu entrava no set, executava a cena, e, ao cortar a câmera, minha vida era completamente diferente. Voltava para a vida normal. Ia me divertir, contar uma piada, ver amigos, ir para uma balada, mas não me envolver com essa história Silvero Pereira

O ator conta que todas as cenas de violência da série foram gravadas no mesmo dia. "Terminou a gravação, set encerrou, fui para o show da Gloria Groove. Fui para um lugar completamente diferente daquilo em cena, para fazer esse detox, e acho isso importante", diz. "Não levo trabalho para a casa".