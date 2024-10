Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 26/10 a 2/11

Mavi se passa por jornalista para obter informações sobre o passado de Molina e Mércia. Mércia sente que está falando demais sobre seu passado para Luma. Mavi comenta com Iberê que tem certeza de que a cópia do vídeo está com uma das freiras. Moema pede informações a Nahum sobre o passado de Mércia, com a intenção de conseguir o vídeo que comprova a inocência de Rudá. Iberê conta a Mércia que viu Moema na casa de Nahum. Iarlei encontra Dhu trabalhando na festa que Bruna está dando para seus amigos, e pede à mãe para não contar sobre o parentesco dos dois. Viola pergunta a Rudá qual o motivo de o caiçara ter aceitado ajuda de Mavi para fugir do Brasil. Mavi entra no abrigo disfarçado de bombeiro para colocar câmeras de monitoramento nos cômodos. A freira observa Mavi e, sem ser notada, o tranca em uma das salas.

Quinta-feira, 31 de outubro

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi. Luma aproveita para entrar no convento, assim que Mércia e Mavi deixam o local. Mavi pede a Nahum para se afastar de Moema. Tomás flagra Leidi usando os perfumes de Berta e repreende a funcionária. Bruna descobre que Dhu é mãe de Iarlei, e se decepciona com o namorado por sua mentira. Mavi observa Nahum na casa de Moema através da câmera de monitoramento. Mércia critica Mavi por ter contado a Nahum que matou Molina. Luma descobre uma foto antiga de adolescentes no abrigo Carmelitas, e observa a imagem de Mércia, identificada como outra pessoa.

Sexta-feira, 1 de novembro

Mércia revela a Mavi que se chama Sônia, mas não conta ao filho o motivo. Viola escuta uma conversa entrecortada de Mavi, mencionando a operação Portugal e Santiago. Moema desiste de procurar Nahum ao ver Mércia deixando a casa do pai de Mavi. Bruna termina com Iarlei. Dhu sai de casa, fugindo da confusão familiar. Rudá estranha ao ver Nahum na casa de Moema. Rudá e Viola paralisam ao escutar Iberê falar com Santiago sobre a operação em Portugal. Cristiano promete a Michele que eles conseguirão superar suas dificuldades. Luma pede para falar com a madre superiora do Convento das Carmelitas, com a desculpa de querer se tornar uma freira.

Sábado, 2 de novembro