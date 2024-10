Luana sobre treta de Zé Love no Faro: 'Achei que ia ter expulsão ao vivo'

Após as gravações do Hora do Faro de domingo (27), os peões de A Fazenda 16 (Record) comentaram uma treta que aconteceu entre Zé Love e Sacha na gravação desta sexta-feira (25).

O que aconteceu

Luana comentou a treta. "Nossa, gente, isso que aconteceu aqui eu fico muito nauseada. É muito peso. A gente tem que orar e rezar muito e acreditar muito em Deus, sabe?"

Sacha disse não se abalar."Eu tenho minha fé e já passei por isso várias vezes. Não me abala, não."