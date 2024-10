Leão Lobo conta bastidores com Maguila: 'Unidos pelo preconceito da mídia'

O puglista Maguila faleceu nesta quinta-feira (24) por complicações de uma doença que sofria há anos, a encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência pugilística.

Leão Lobo diz que foi "unido" a Maguila pelo "preconceito da mídia". "Eu me assumi no ar, e começaram a me juntar com os 'héteros assumidos'", lembra.

Foi em um programa que Leão teve contato com Maguila, o qual ele lembra como "carinhoso". Segundo o comentarista, Maguila disse, no ar, que Leão poderia "ficar com quem quisesse". "Fez um discurso carinhoso, foi super respeitoso, e isso nos aproximou mais", conta. "Fomos unidos pelas nossas diferenças, mas tínhamos uma coisa em comum: o respeito humano".