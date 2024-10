Kerline: 'Roça falsa com Sacha entregaria campeão da Fazenda'

O nome do Sacha foi o favorito de Dieguinho para viver a roça falsa. "Eles têm tanta certeza das características, adjetivos e rótulos muito cruéis que estão dando para ele, que se ele cair em uma roça falsa, vão acreditar que estão certos, o público realmente enxergou o que ele tinha."

Kerline discordou. "Ele indo e voltando ficaria na cara que ele é o campeão."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: Luana tem razão em estar chateada com peoas? Tem toda a razão! Reprodução/Playplus Não... Exagerou na história Antonio Chahestian/Record

