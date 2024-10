Irmã de ex-ator mirim pede compaixão após assassinato: 'Honesto e discreto'

Maria Carol Rebello, irmã do ator João Rebello Fernandes, publicou um vídeo no Instagram pedindo compaixão e respeito à dor da família após o assassinato do ator.

O que aconteceu

No vídeo, Maria Carol pede que as pessoas parem de espalhar informações falsas sobre o caso. Ela enfatiza que a família ainda não sabe os detalhes do crime.

Ela destaca também que a Polícia Civil da Bahia está investigando as circustâncias do assassinato e que a família está cooperando com as autoridades, prestando depoimentos e fornecendo todas as informações necessárias.