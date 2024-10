Homem-Aranha 4 será lançado em julho de 2026, diz revista

O ator revelou que leu um rascunho do roteiro do longa e disse que "os escritores estão fazendo um ótimo trabalho".

É o quarto filme solo do Homem-Aranha que será protagonizado por Tom Holland, que interpretou Peter Parker em três filmes independentes dirigidos por Jon Watts: "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021). A estreia dele como Homem-Aranha foi em "Capitão América: Guerra Civil", lançado em 2016.

No final do último filme solo do herói, um feitiço do Doutor Estranho faz ninguém mais se lembrar dele, incluindo sua então namorada, MJ, e seu melhor amigo, Ned Leeds, para que seu mundo não entrasse em colapso. O longa contou com Tobey Maguire e Andrew Garfield, que interpretaram o Homem-Aranha antes de Holland, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx, que voltaram a interpretar Duende Verde, Doutor Octopus e Electro, respectivamente.