Gizelly volta a cogitar roça falsa em A Fazenda 16: 'Tá no momento'

Na noite de sexta-feira (25) na sede e A Fazenda 16 (Record), Gizelly cogitou que a roça que eliminou Júlia seja falsa. Ela havia dito o mesmo da roça que eliminou Suelen, na semana passada.

O que aconteceu

Vanessa questionou a peoa. "Gizelly, você acha que é uma roça falsa?".

Gizelly confirmou que passou a achar isso após Júlia não aparecer no Hora do Faro. "Acho agora depois disso. Tá no momento, metade do jogo. Comecei a achar agora depois disso."