A Fazenda 16: Família de Sidney rebate comentários: 'Não está em surto'

No vídeo, Cirlene Sampaio, irmã do ator, comenta que eles estão lendo comentários falsos sobre Sidney. "Fico chocada com as coisas que a gente vê pela internet. Meu irmão não está tendo surto nenhum."

Ela afirma que o ator está bem. "Ele está ótimo, está muito bem pelo que tenho acompanhado pelo PlayPlus. Se serviço sai do ar, com certeza não é por qualquer coisa que ele esteja fazendo ou falando".

Em nenhum momento, nós da família do Sidney, estamos pedindo para que ele seja retirado de A Fazenda. Muito pelo contrário. A gente quer que ele vá para final e que ele seja o ganhador dessa temporada. Ele está agindo com muita ética. Com muito respeito, com toda sinceridade, com toda a verdade do mundo. Cirlene Sampaio