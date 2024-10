Duda Reis diz que descobriu sexo de sua filha após ter sonho com avó

Duda Reis, 23, contou aos seguidores como descobriu o sexo de sua filha.

O que aconteceu

A modelo, que está grávida do marido, Du Nunes, 32, contou, em suas redes sociais, que sonhou com sua avó, já falecida. No sonho, a avó revelava qual era o sexo de seu bebê.

Em vídeo publicado no reels do Instagram, a atriz deu detalhes do sonho. Ela disse que neste momento, soube que estava à espera de uma menina.